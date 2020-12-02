Названо найпопулярніші відео на YouTube за 2020 рік

Виступ стендап-коміка Дейва Чаппелля зі США став найпопулярнішим відео на YouTube у 2020 році.

У своєму виступі артист говорив про загибель Джорджа Флойда та ті події, які відбулися в країні. Таку статистику за переглядами навів портал PCMag.

Проривом року серед авторів на YouTube став канал Dream, який набрав 13,5 мільйона підписників. Але найбільш популярним блогером 2020 року назвали MrBeast – 46,9 мільйона підписників.

Серед музичних кліпів найбільше переглядів набрало музичне відео "Future – Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake" – більше ніж 1,3 млрд переглядів.

Зазначимо, що раніше YouTube назвав найпопулярніші відео в Україні за 2020 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на порталі YouTube створили перший в історії "нескінченний" кліп на пісню американської співачки Біллі Айліш.