Названо найпопулярніші смартфони з 5G

Смартфони компанії Samsung названо найпопулярнішими серед пристроїв з підтримкою мереж п'ятого покоління 5G.

Про це повідомили аналітики Strategy Analytics, які провели дослідження, щоб дізнатися які 5G-смартфони найчастіше купували. Експерти вивчали тільки ті телефони, що продавалися з початку 2020 року та по теперішній час.

Перші три місця в рейтингу зайняли моделі Samsung: Galaxy S20+5G, Galaxy S20 Ultra 5G і Galaxy S20 5G. Частка продажу смартфонів склала 9, 8, і 5 відсотків відповідно.

На третьому і четвертому місці розмістилися смартфони китайської компанії Huawei: P40 Pro і Mate30 5G – по 5% від загальної кількості проданих гаджетів.

Аналітики додали, що новим лідером продажів може стати новий iPhone 12, який отримав підтримку 5G.

Зазначається, що тільки за перші півроку 2020 року глобальна виручка від реалізації смартфонів досягла 34 млрд доларів.

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