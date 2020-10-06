Названо найпопулярніші мобільні додатки для Android та iOS
Названо мобільні додатки для смартфонів на iOS і Android, що найбільше завантажували. Список очолив додаток TikTok.
Рейтинг був складений аналітиками компанії SensorTower додатків за третій квартал 2020 року за кількістю завантажень, передає Gizchina.
Повідомляється, що загальна кількість завантажень додатка TikTok у світі досягла 36,5 мільярда – на 23,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. У списку скачуваних лідерів також опинилися мобільні версії Facebook, Zoom, WhatsApp і Instagram.
Серед мобільних ігор на iPhone топ-10 очолили Honor of the Kings, PUBG Mobile і Pokemon GO. Серед смартфонів на Android найбільше завантажували ігри – Coin Master, Pokemon GO і Lineage M.
На мобільних додатках компанія Apple уже заробила 19 мільярдів доларів проти 10,3 мільярда в Google Play.
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