Названі найнебезпечніші додатки для Android: увесь список

Популярні додатки для операційної системи Android передавали дані користувачів у соціальну мережу Facebook. До того ж "злив" відбувався навіть якщо людина не була зареєстрована в соцмережі.

Серед "шпигунських" програм із мільйонами користувачів виявилися сервіс пошуку послуг і закладів Yelp, популярна платформа для вивчення мов Duolingo, сервіс пошуку роботи Indeed, "Біблія Кінг Джеймс" і два додатки з молитвами мусульман Qibla Connect і Muslim Pro, йдеться в звіті Privacy International.

Facebook використовував "злиті" дані для персоніфікації реклами – користувачам показувалося тільки те, що потенційно могло їх зацікавити.

Ілюстрація Pexels

"Це надзвичайна проблема не тільки конфіденційності, а й для конкуренції. "Злиті" дані зазвичай дають можливість скласти повну картину дня людини. Відомо, що раніше Facebook використовував додаток Onavo для збору даних про використання конкурентів", – зазначено в звіті.

Повідомляється також, що раніше за крадіжкою персональних даних були помічені додатки аудіосервіс Spotify і сервіс відстеження авіарейсів Skyscanner, але вони виправили це.

Як писав OBOZREVATEL, у березні 2018 року від засновника Facebook Марка Цукерберга вимагали дати свідчення у справі про скандал навколо британської компанії Cambridge Analytica. Вона збирала особисті дані 50 мільйонів користувачів соціальної мережі і ймовірно внесла вагомий вклад в перемогу Дональда Трампа на виборах у США.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram