Названо найлегші для зламу паролі в 2020 року

Пароль "123456" названо найпростішим та легким для зламу в мережі 2020 року.

Про це повідомляє TechRepublic із посиланням на звіт компанії NordPass, розробника популярного додатка для зберігання паролів.

Аналітики відзначили, що пароль "123456" цього року застосовували більше 2,5 млн осіб. Таке поєднання цифр зустрічалося в мережі більше 23 мільйонів разів.

На другому місці йде пароль "123456789", який застосовували 961 тисяча користувачів інтернету. Такий пароль застосовували більш 7,8 мільйона разів.

На третьому місці рейтингу простих паролів виявилося слово "picture1", а на четвертому – "password". На п'ятому місці цифрова комбінація – "12345678".

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти дали поради, як захистити смартфон від зламу.