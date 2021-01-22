Названо найкращі смартфони з Китаю

У Китаї національний бенчмарк Master Lu (аналог AnTuTu) вибрав смартфон Xiaomi Mi 10 найбільш "плавним" серед пристроїв 2020 року.

Зазначимо, що під час вибору гаджета враховували його "плавність роботи" (smoothest performance), передає Telepolis. Перше місце в топі посів Xiaomi Mi 10 зі спецверсією Extreme Commemorative Edition. Поза Китаєм модель дістала назву Xiaomi Mi 10 Ultra.

Зазначимо, що топовий смартфон від Xiaomi отримав 6,67-дюймовий OLED-екран, чип Snapdragon 865. Усередині стоїть від 8 Гб оперативної пам'яті, а основна камера отримала розширення 48, 48, 12 і 20 мегапікселів.

Далі на другому і третьому розташувалися смартфони Redmi K30 Ultra й Oppo Find X2 Pro. До першої десятки також увійшли Nubia Red Magic 5S, Oppo Ace2, Huawei Mate 40 Pro, Nubia Red Magic 5G, Honor 30 Pro+, Huawei P40 Pro+ й iQOO Neo3.

У Master Lu зазначили, що смартфони зі списку в плавності роботи не поступаються iPhone.

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