Названо найкращі антивіруси для Windows 10

Олексій Тітофф Технології 16:05, 21.10.2020

Рейтинг найкращих антивірусних програм для операційної системи Windows 10 очолили продукти компаній AhnLab, Avira та F-Secure.

Рейтинг склала дослідницька компанія AV-Test, передає пресслужба Microsoft. Також в в топ-10 захисних програм увійшов вбудований антивірус Microsoft Defender.

Аналітики компанії при складанні рейтингу оцінювали три важливі чинники: продуктивність, рівень захисту та зручність використання. Тільки в цьому році софт від Microsoft зміг увійти в рейтинг з такими визнаними антивірусами, як Kaspersky Internet Security, Norton 360 і Avira Antivirus Pro.

Рейтинг кращих антивірусів для Windows 10

Додамо, що на відміну від іменитих конкурентів Microsoft Defender є частиною операційної системи Windows 10. Тому він безкоштовний, при цьому володіє ідентичним функціоналом, як у інших антивірусних програм.

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