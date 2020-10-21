Названо найкращі антивіруси для Windows 10

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Технології
3,7 т.
Названо найкращі антивіруси для Windows 10

Рейтинг найкращих антивірусних програм для операційної системи Windows 10 очолили продукти компаній AhnLab, Avira та F-Secure.

Рейтинг склала дослідницька компанія AV-Test, передає пресслужба Microsoft. Також в в топ-10 захисних програм увійшов вбудований антивірус Microsoft Defender.

Аналітики компанії при складанні рейтингу оцінювали три важливі чинники: продуктивність, рівень захисту та зручність використання. Тільки в цьому році софт від Microsoft зміг увійти в рейтинг з такими визнаними антивірусами, як Kaspersky Internet Security, Norton 360 і Avira Antivirus Pro.

Рейтинг кращих антивірусів для Windows 10

Додамо, що на відміну від іменитих конкурентів Microsoft Defender є частиною операційної системи Windows 10. Тому він безкоштовний, при цьому володіє ідентичним функціоналом, як у інших антивірусних програм.

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