Названо найгірші ігри 2020 року

Гра Tiny Racer стала найгіршою грою року 2020 року за версією Metacritic – порталу, який збирає відгуки про музичні альбоми, відеоігри та фільми.

У своєму рейтингу сайт враховував ігри, які вийшли в період із 1 січня по 31 грудня 2020 року.

"Tiny Racer не пропонує нічого такого, чого ви раніше не бачили, або робить щось особливе, що вимагає від вас гри. Таке відчуття, що гра була створена приблизно за тиждень без будь-якої уваги до деталей або конкретної мети, крім "зробімо машини крихітними". Чесно кажучи, у цьому плані навіть не вийшло", – писали критики про гру Tiny Racer, що вийшла на ігровій консолі Nintendo Switch.

Загалом, десятка найгірших ігор 2020 року має такий вигляд:

Tiny Racer (Switch), 29 балів XIII Remake (Xbox One), 32 бали Dawn of Fear (PS4), 33 бали Fast & Furious Crossroads (PC), 34 бали Arc of Alchemist (Switch), 36 балів Remothered: Broken Porcelain (PC), 39 балів Tamarin (PS4), 40 балів Street Power Soccer (PS4), 41 бал GleamLight (Switch), 42 бали The Elder Scrolls: Blades (Switch), 42 бали

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