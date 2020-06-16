Названо найефективніші пристрої від Apple: iPhone не перший

Тимур Григоренко Технології 03:40, 16.06.2020

Планшет iPad Pro 4 (12,9 дюйма) виявився найефективнішим і продуктивним пристроєм на базі iOS від компанії Apple.

Про це говорять результати рейтингу бенчмарка AnTuTu за травень 2020 року. Відзначається, що показані оцінки є середніми, а не найвищими, які є більш репрезентативними.

На першому місці знаходиться iPad Pro 4 із загальною кількістю балів 720440. На другому місці опинився його "менший брат" iPad Pro 4 (11 дюймів) – 711570. "Бронзу" отримала версія iPad Pro 3 (12,9 дюйма) з середнім показником 704 577 .

iPhone 11 Pro Max

Нижче трійки лідерів гаджетів від Apple з великим відривом стоїть iPad Pro 3 (11 дюймів) – 667847 балів. Вище всього в рейтингу серед iPhone забралася тільки його топова версія iPhone 11 Pro Max – 520670.

Далі йдуть iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPad Air 3, iPhone SE 2 і iPad mini 5.

Рейтинг бенчмарка AnTuTu

Як повідомляв OBOZREVATEL, названий найпотужніший Android-смартфон у світі.

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