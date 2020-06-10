Названо найбільш потужний Android-смартфон у світі

Китайський смартфон Xiaomi Mi 10 Pro виявився найпотужнішим і найпродуктивнішим Android-телефоном в світі.

Про це говорять результати рейтингу бенчмарка AnTuTu за травень 2020 року. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro в комплектації 8/256 Гб набрав більш 590 тисяч балів в тестах.

Смартфон Xiaomi

Друге місце зайняв також смартфон від компанії Xiaomi Redmi K30 – трохи більше 586 тисяч балів. На третьому місці розташувався OnePlus 8 Pro – майже 582 тисяч балів. У п'ятірці лідерів також опинилися такі моделі смартфонів, як Xiaomi Mi 10 і Samsung Galaxy S20 Ulrta 5G.

Смартфон Samsung

Нижче в рейтингу розмістилися Samsung Galaxy S20 + 5G, Asus ROG Phone 2, Samsung Galaxy S20 +, Realme X2 Pro і Galaxy S20 5G.

Рейтинг AnTuTu

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі мережі виявили фото-шпалери, які можуть завдати шкоди Android-смартфонів, перетворивши їх в "цеглу".

Також експерти розповіли, чому Android гальмує та як з цим боротися.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!