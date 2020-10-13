Названо можливі мінуси нового iPhone 12

У вівторок, 13 жовтня, компанія Apple ймовірно покаже новий iPhone 12 mini, який буде трохи обмежений технічно та по функціональності в порівнянні зі старшими моделями.

За різними даними з мережі, на відміну від iPhone 12 молодша модель "яблучного" смартфона хоч отримає OLED-екран, але без підтримки XDR, 10-бітного кольору та інших технологій.

Імовірно, в iPhone 12 mini не буде телеоб'єктива, а основна камера буде здвоєною c ширококутним і надширококутним об'єктивами. Також в смартфон не встановлять лазерний далекомір, як старших моделях iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

Також можливо iPhone 12 mini позбавлять технології стабілізації зображення зі зрушенням сенсора.

Маленький смартфон від Apple може отримати батарею ємністю трохи більше 2200 мА/год. При цьому і ціна iPhone 12 mini очікується меншою на відміну від флагманів, за які Apple може просити понад тисячу доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Apple на презентації 13 жовтня, окрім нових iPhone, може показати навушники AirPods Studio і колонку HomePod другого покоління.