Названо ефективні способи пришвидшити роботу комп'ютера
Роботу комп'ютера можуть пришвидшити розумне використання браузера й регулярне перезавантаження.
Як пише Business Insider, серед перших рекомендацій фахівців – використання меншої кількості програм, запланованих для запуску.
Також вони рекомендують використовувати браузер розумно, тобто відкривати невелику кількість вкладок.
"Дивно, але веббраузери споживають багато пам'яті", – зазначили експерти.
Істотно пришвидшити роботу ПК допоможе заплановане сканування комп'ютера на віруси. Найкраще вмикати антивірус у середині дня, коли система пристрою завантажена мінімально.
Також фахівці рекомендували якомога частіше перезавантажувати комп'ютер, а не залишати його в сплячому режимі.
"Щоб домогтися максимальної продуктивності комп'ютера, перезавантажуйте його не рідше ніж один раз у кілька днів", – йдеться в публікації.
Серед інших порад рекомендується замінити старий жорсткий диск на сучасний SSD-накопичувач.
Також роботу ПК може пришвидшити вимкнення фонової синхронізації хмарного сховища OneDrive і активація функції ReadyBoost на старих девайсах. Остання опція дає змогу використовувати зовнішній USB-накопичувач як оперативну пам'ять.
Раніше OBOZREVATEL уже писав, як легко і просто пришвидшити роботу комп'ютера.