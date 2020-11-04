Названо ефективні способи пришвидшити роботу комп'ютера

Роботу комп'ютера можуть пришвидшити розумне використання браузера й регулярне перезавантаження.

Як пише Business Insider, серед перших рекомендацій фахівців – використання меншої кількості програм, запланованих для запуску.

Також вони рекомендують використовувати браузер розумно, тобто відкривати невелику кількість вкладок.

"Дивно, але веббраузери споживають багато пам'яті", – зазначили експерти.

Істотно пришвидшити роботу ПК допоможе заплановане сканування комп'ютера на віруси. Найкраще вмикати антивірус у середині дня, коли система пристрою завантажена мінімально.

Також фахівці рекомендували якомога частіше перезавантажувати комп'ютер, а не залишати його в сплячому режимі.

"Щоб домогтися максимальної продуктивності комп'ютера, перезавантажуйте його не рідше ніж один раз у кілька днів", – йдеться в публікації.

Серед інших порад рекомендується замінити старий жорсткий диск на сучасний SSD-накопичувач.

Також роботу ПК може пришвидшити вимкнення фонової синхронізації хмарного сховища OneDrive і активація функції ReadyBoost на старих девайсах. Остання опція дає змогу використовувати зовнішній USB-накопичувач як оперативну пам'ять.

Раніше OBOZREVATEL уже писав, як легко і просто пришвидшити роботу комп'ютера.