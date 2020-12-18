Названо додатки, які найбільше збирають дані зі смартфона

Олексій Тітофф Технології 02:09, 18.12.2020

Соціальна мережа Facebook збирає найбільшу кількість інформації про користувачів свого мобільного додатку на смартфонах.

Про це йдеться у звіті власників iPhone під керуванням операційної системи iOS 14, передає 4pda. Зазначається, що Facebook, крім імені та прізвища, номера телефону, показників геолокації, адреси електронної пошти, історії пошуку в мережі, зберігає також дані про покупки в інтернеті та інформацію про стан здоров'я.

Інша соцмережа Twitter поводиться схоже, отримуючи вільний доступ до знімків, відео на смартфоні користувача.

Мобільна версія Instagram, крім даних про здоров'я, також отримує доступ до фінансових операцій користувача. Схожі дані збирає месенджер WhatsApp. Його конкурент Telegram збирає тільки контакти користувача з номером телефону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple запустила "режим прозорості" для додатків у своєму онлайн-магазині App Store.

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