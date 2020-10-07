Названо 5 видів кіберзагроз, із якими можна зіткнутися в соцмережах
Практично кожен користувач соціальних мереж може стати жертвою шахраїв – від шанованих громадських діячів і знаменитостей до відомих брендів і звичайних користувачів. Користувачі соціальних мереж залишають таку інформацію, як відомості про пристрої, номери телефонів, IP-адреси, файли cookie та багато інших даних. Під час використання особистої інформації в інтернеті потрібно переконатися в безпеці з'єднання. Бажано використовувати домашній, корпоративний або мобільний зв'язок. Під час під'єднання до загальнодоступних мереж слід скористатися віртуальною приватною мережею (VPN), яка дозволить приховати IP-адресу і забезпечить анонімність у мережі.
Ось одні з найбільш поширених методів, які використовують шахраї в соціальних мережах:
Соціальна інженерія є психологічною маніпуляцією людьми задля отримання конфіденційної інформації. Соціальні мережі дозволяють зловмисникам знаходити особисту інформацію, яка може бути використана для впливу на осіб, що мають доступ до секретної корпоративної інформації.
Використовуючи підроблені профілі в соціальних мережах, кіберзлочинці можуть проводити атаки як у великому масштабі (наприклад, підроблені профілі публічних осіб, які використовуються для поширення масового шкідливого ПО або фішингових кампаній серед мільйонів жертв), так і в більш локальному масштабі. Ці атаки можуть також проводитися проти організацій із використанням підроблених профілів, що імітують ключових осіб певної організації.
Фішингові атаки проводяться для крадіжки грошей або конфіденційної інформації. Ця загроза є прикладом тактики соціальної інженерії, за якої зловмисники складають текст так, щоб придушити здоровий глузд одержувача і вселити йому страх. Щоб уникнути небезпеки або небажаних наслідків, жертві потрібно перейти на шкідливий сайт або виконати певні дії.
Соціальні мережі часто використовуються для поширення шкідливих посилань. Кіберзлочинці часто маскують свої посилання короткою URL-адресою, через що користувачеві складно визначити, що він вказує на шкідливий сайт. Перейшовши за шкідливим посиланням, ви можете завантажити шкідливі програми та вірус, які можуть допомогти шахраям отримати доступ до ваших пристроїв.
Крадіжка особистих даних зачіпає мільйони людей на рік. Відсутність знань безпеки в мережі і підвищена довіра користувачів до соціальних мереж часто допомагають шахраям заволодіти особистою інформацією.