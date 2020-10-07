Названо 5 видів кіберзагроз, із якими можна зіткнутися в соцмережах

Практично кожен користувач соціальних мереж може стати жертвою шахраїв – від шанованих громадських діячів і знаменитостей до відомих брендів і звичайних користувачів. Користувачі соціальних мереж залишають таку інформацію, як відомості про пристрої, номери телефонів, IP-адреси, файли cookie та багато інших даних. Під час використання особистої інформації в інтернеті потрібно переконатися в безпеці з'єднання. Бажано використовувати домашній, корпоративний або мобільний зв'язок. Під час під'єднання до загальнодоступних мереж слід скористатися віртуальною приватною мережею (VPN), яка дозволить приховати IP-адресу і забезпечить анонімність у мережі.

Ось одні з найбільш поширених методів, які використовують шахраї в соціальних мережах: