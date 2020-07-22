Названий вірус, який краде гроші та дані з телефону: як з ним боротися

Вірусна програма на BlackRock на Android-смартфонах краде особисті дані користувачів і грошові кошти.

Хакерський додаток атакує більше 300 програм на телефоні, передає Android Insider.

Фахівці з безпеки пояснили, що BlackRock потрапляє на смартфон під видом оновлень Android через сумнівні веб-ресурси. Тобто користувач сам встановлює файли з мережі, не перевіряючи їх надійність.

При запуску конкретного додатка, вірус показує підроблене вікно авторизації, куди потрібно ввести особисті дані. В результаті чого хакери отримують доступ до персональної інформації. Після зловмисники захоплюють обліковий запис і можуть виконувати значимі дії від її імені.

Експерти пояснили, щоб уникнути попадання на смартфон BlackRock та інших подібних вірусних програм потрібно в смартфоні отримати привілей на доступ до overlay-механізму, який дозволяє перекривати фішинговими вікнами законне програмне забезпечення. Адже саме їх BlackRock розкриває на телефоні, пропонуючи пройти уявну авторизацію і дозволяючи хакерам отримати особисті дані.

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