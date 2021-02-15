Названо головний тренд смартфонів у 2021 році

У 2021 році основним трендом смартфонів стануть фронтальні камери високої роздільної здатності.

Про це в китайській соціальній мережі Weibo повідомив інсайдер під ніком Digital Chat Station. За його даними, цього року на ринок вийдуть моделі із селфі-камерами на 100 Мп.

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Зазначимо, що у 2021 році вийде китайський смартфон ZTE Axon 30 Pro, який за чутками в мережі може першим отримати основну камеру в 200 Мп. За непідтвердженою інформацією, новинка буде оснащена датчиком Samsung S5KGND із фізичним розміром сенсора 1/1,37'' і можливістю запису відео з роздільною здатністю 16К. Водночас фронтальна камера буде прихована під екраном.

Нагадаємо, що аналітики спрогнозували, які мобільні додатки і сервіси будуть найпопулярнішими у користувачів смартфонів у 2021 році.

Також китайська компанія Vivo склала прогноз, якими будуть цифрові пристрої через 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Facebook випустить заміну смартфонам у 2021 році.