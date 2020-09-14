Названо ознаки швидкої "смерті" смартфона

Довге завантаження додатків і зависання смартфона може свідчити, що пристрій скоро прийде в непридатність.

Про це розповіли технічні експерти, назвавши кілька причин швидкої "смерті" телефону.

У разі довгої завантаження додатків, то можна скинути смартфон до заводських налаштувань і спробувати завантажити додатки знову.

Якщо ж на екрані з'явилися смуги на екрані, то потрібно міняти дисплей. Однак заміна скла може виявитися дорогою і простіше продати зламаний смартфон на запчастини.

Нагрівання батареї гаджета також є ознакою, що незабаром пристрій буде "мертвий". Якщо ж акумулятор і зовсім здувся, то користуватися таким телефоном вкрай небезпечно. Експерти попередили, що смартфон може загорітися або навіть вибухнути.

Як повідомляв OBOZREVATEL: