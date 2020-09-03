Названо найпотужніші смартфони, що випущені в серпні

Найпотужніші смартфони на Android, випущені в серпні.
Китайський смартфон Xiaomi Mi10 Ultra став найпотужнішим Android-смартфоном, який представили в серпні 2020 року.
Як повідомляє MyDrivers, рейтинг складено на основі результатів бенчмарка Master Lu. Відзначається, що в топ-10 потрапили новинки відразу семи різних виробників.
Лідер рейтингу Xiaomi Mi10 Ultra набрав 187,91 синтетичних балів за рівнем продуктивності. "Срібло" отримав телефон iQOO 5 (185,03). На третьому місці опинився смартфон iQOO 5 Pro з результатом 183,49 бала. Примітно, що всі смартфони працюють на базі флагманської мобільної платформи Snapdragon 865.
Далі в рейтингу розмістилися такі пристрої: Vivo S7 з процесором Snapdragon 765G. Новинка від компанії OPPO – модель K7. Також у списку представлені смартфони realme V5, Samsung Galaxy Note20 Ultra і Galaxy Note20, Redmi K30 і Nokia C3.
Рейтинг бенчмарка Master Lu
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