Названі найпотужніші смартфони на Android: рейтинг AnTuTu

Китайський смартфон OPPO Find X2 Pro виявився найпотужнішим телефоном на Android у флагманському діапазоні.

Про це говорять дані бенчмарка AnTuTu, які опублікували результати синтетичних тестів за червень 2020 року. OPPO Find X2 Pro набрав 608 049 балів.

На другому місці опинився Xiaomi Mi 10 Pro (603 266 балів), а третє місце у OPPO Find X2 (599 306 балів). Нижче в рейтингу потужних смартофон виявилися: OPPO Ace2, iQOO Neo3, Redmi K30 Pro, Realme X50 Pro, iQOO 3, Meizu 17 Pro і OnePlus 8 Pro.

Відзначається, що всі пристрої працюють на базі чіпа Snapdragon 865.

Рейтинг смартфонів на Android AnTuTu

Лідером в середньому класі смартфонів на "Андроїд" виявився Redmi 10X Pro з чіпом MediaTek Dimensity 820 (402 092 бали). Слідом ідуть OPPO Reno 3 5G з Dimensity 1000L (400 289 балів) і Redmi 10X з Dimensity 820 (398 440 балів).

Також в топ середнячків потрапили: Honor 30, Huawei Nova 7 Pro, Nova 7, Honor X10, Honor 30S і Huawei Nova 7 SE.

Додамо, що всі ці телефони, крім OPPO PPO Reno 4 Pro працюють на базі чіпа Kirin від компанії Huawei. OPPO побудований базі Snapdragon 765G.

Рейтинг бюджетних смартфонів AnTuTu

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