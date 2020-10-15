Названа проблема бездротової зарядки для iPhone 12

Компанія Apple представила новий тип магнітної бездротової зарядки MagSafe, який заряджає новий iPhone 12 дуже швидко, але при дотриманні однієї умови.

Як пише 9to5mac, при підключенні iPhone 12 до MagSafe-зарядки, то пристрій буде заряджатися на потужності в 15 Вт. Однак попередні моделі, наприклад, як iPhone X і iPhone 8 заряджають тільки на потужності 5 Вт з подальшим апгрейдом до 7,5 Вт.

Бездротова зарядка MagSafe

При цьому якщо зарядка буде здійснюватися будь-який інший Qi-сумісній станції, незалежно від її потужності iPhone 12 обмежуватиме співвідношення струму та вольтажу до 7,5 Вт.

Також наголошується, що заряджати iPhone 12 від MagSafe на потужності в 15 Вт можна тільки деякий час. Тому провідна зарядка буде швидша та ефективніша для смартфона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пройшла офіційна презентація Apple, де показали відразу чотири нових iPhone 12.