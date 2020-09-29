Названо основну перевагу та недолік нового iPhone 12

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Технології
3,3 т.
Названо основну перевагу та недолік нового iPhone 12

iPhone 12 Pro Max від компанії Apple отримає новий дисплей і поліпшену основну камеру, що буде його виділяти серед інших "яблучних" смартфонів.

Про це повідомляє Forbes, посилаючись на дані блогера EverythingApplePro і журналіста Макса Вейнбаха.

Відзначається, флагман Apple отримає технологію лідара для камери. До того ж iPhone 12 Pro Max оснастять дисплеєм ProMotion, що відрізняється підвищеною плавністю відображення картинки з частотою оновлення 120 герц.

До того ж Вайнбах зазначив, що найбільший iPhone занадто великий і його досить незручно тримати в руці. За його джерел, 6,7-дюймовий смартофон має гострі грані, через що пристрій "впивається в долоню". Він додав, що вартість iPhone 12 Pro Max буде 1199 доларів США.

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