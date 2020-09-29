iPhone 12 Pro Max від компанії Apple отримає новий дисплей і поліпшену основну камеру, що буде його виділяти серед інших "яблучних" смартфонів.

Про це повідомляє Forbes, посилаючись на дані блогера EverythingApplePro і журналіста Макса Вейнбаха.

Відзначається, флагман Apple отримає технологію лідара для камери. До того ж iPhone 12 Pro Max оснастять дисплеєм ProMotion, що відрізняється підвищеною плавністю відображення картинки з частотою оновлення 120 герц.

До того ж Вайнбах зазначив, що найбільший iPhone занадто великий і його досить незручно тримати в руці. За його джерел, 6,7-дюймовий смартофон має гострі грані, через що пристрій "впивається в долоню". Він додав, що вартість iPhone 12 Pro Max буде 1199 доларів США.

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