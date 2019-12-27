Головна Новини
27 грудня • оновлено в 05:14
МоваЯзык

/ Новини техніки і технології

Названа головна помилка у зарядці гаджетів

771
Читати матеріал російською

Головною помилкою при зарядці гаджетів є те, що користувач залишає його на ніч, не відключаючи від зарядки. Також акумулятор зношується швидше, якщо власник гаджета не відключати провід після того, як смартфон зарядився на всі 100%.

Про це повідомив директор німецької компанії BatterieIngenieure Домінік Шульте, передає Business Insider. За словами експерта, зберегти акумулятор допоможе збереження заряду на рівні 30-50%.

Новини
Названий найкращий смартфон 2019 року: які характеристики

При цьому потрібно враховувати, що все літійіонних акумулятори схильні до "старіння" через зміну хімічного складу. Тому у них є обмежений термін служби. Батарея може працювати на однаковому рівні, протягом двох років.

Названа головна помилка в зарядці гаджетів

Названа головна помилка в зарядці гаджетів

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти визначили кращий смартфон 2019 року. Названий топ гаджетів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Катерина Луговська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги