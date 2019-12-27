Названа головна помилка у зарядці гаджетів

Головною помилкою при зарядці гаджетів є те, що користувач залишає його на ніч, не відключаючи від зарядки. Також акумулятор зношується швидше, якщо власник гаджета не відключати провід після того, як смартфон зарядився на всі 100%.

Про це повідомив директор німецької компанії BatterieIngenieure Домінік Шульте, передає Business Insider. За словами експерта, зберегти акумулятор допоможе збереження заряду на рівні 30-50%.

При цьому потрібно враховувати, що все літійіонних акумулятори схильні до "старіння" через зміну хімічного складу. Тому у них є обмежений термін служби. Батарея може працювати на однаковому рівні, протягом двох років.

Названа головна помилка в зарядці гаджетів Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти визначили кращий смартфон 2019 року. Названий топ гаджетів.

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