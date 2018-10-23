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Навіть у Twitter не повірили: Маск спантеличив мережу новою витівкою

1.1тЧитати матеріал російською

Інженер і винахідник Ілон Маск у Twitter зізнався у любові до аніме, й в одному з коментарів до посту запропонував купити біткоїни.

Про це написав сайт T journal.ru. У соцмережі подумали, щосторінку Маска зламали, тож ненадовго заблокували аккаунт.

Зазвичай, купити криптовалюту від імені глави Tesla пропонують шахраї.

У жовтні Ілон Маск у Twitter зробив декілька заяв. Він розповів, що йому подобаються аніме на кшталт "Твого імені" й "Принцеси Мононоке", і він готовий побудувати величезного бойового людиноподібного робота меху. Потім Маск пожартував, що готовий зайнятися розробкою гри Half-Life 3, на яку вже багато років чекають фанати.

А 22 жовтня глава Tesla і Space X показав свої захоплення більш явно: у спілкуванні із підписниками він зробив відсилання на аніме "Канон".

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Під твітом про любов до аніме один із підписників винахідника запитав, що відбувається із двофакторною аутентифікацією для аккаунта Tesla. Маск відповів пропозицією купити біткоїни із картинкою "біткоїн-тян".

Користувачі Twitter висловили припущення, що аккаунт Маска зламали.

Як пише видання, під повідомленнями глави Tesla часто з'являються підроблені акаунти з таким же ім'ям і аватаркою, які випрошують криптовалюту. З літа 2018 року Twitter активно бореться із шахраями: наприклад, соцмережа стала автоматично банити усіх, хто змінює ім'я на "Ілон Маск".

Через декілька годин після публікації твітів про аніме і біткоіни Маск заявив, що в Twitter теж подумали про можливий злом аккаунта і ненадовго його заблокували. Причину Маск не повідомив.

Як писав OBOZREVATEL, Tesla почав продавати Model 3 у новій комплектації за меншою ціною і з меншою дальністю шляху.

Особа
Ілон Маск
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