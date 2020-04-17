NASA знайшло планету-близнюка Землі: дивовижні фото

Космічне агентство NASA виявило екзопланету, яка знаходиться в зоні життя своєї зірки і має розмір, майже ідентичний Землі.

Як повідомляє прес-служба NASA, космічний телескоп виявив планету з кодовим ім'ям Kepler-1649c ще кілька років тому, але через помилку комп'ютерного алгоритму вона була відкинута як "помилковий сигнал".

Згідно з поточними розрахунками, екзопланета всього в 1,06 рази більша за Землю і обертається навколо червоного карлика, отримуючи на 25% менше зоряного світла в порівнянні з сонячним. Температура на її поверхні ймовірно збігається із середньою температурою на нашій планеті.

Kepler-1649c на тлі свого червоного карлика. Ілюстрація nasa.gov

При цьому орбіта Kepler-1649c набагато коротша – рік на ній еквівалентний 19,5 земним дням.

Населеність екзопланети залишається під питанням – склад її атмосфери невідомий, визначити його на відстані 300 світлових років поки проблематично.

Також вчені відзначають, що через спалахи, властиві червоним карликам, космічне тіло може піддаватися впливу небезпечної радіації.

Kepler-1649c в порівнянні з Землею nasa.gov

Нагадаємо, екзопланети – це планети, які знайдені за межами Сонячної системи. Вони обертаються навколо червоних карликів – зірок, які менші і холодніші за Сонце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 квітня біля Землі на мінімальній відстані пройде великий астероїд 52768 (OR2 1998), який потенційно небезпечний для нашої планети.