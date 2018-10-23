NASA здивували: в Антарктиді знайшли незвичайний айсберг

Вчені NASA виявили крижану брилу правильної прямокутної форми біля берегів Антарктиди.

Про це написало видання Science Alert. Айсберг відколовся від шельфу Ларсена С, що руйнується, на Антарктичному півострові. Його знайшли у рамках операції IceBridge.

Прямокутна крижана брила має природне походження. Як пояснила Келлі Брант, фахівець із льоду з Університету Меріленда (США), існують айсберги, які називають столоподібними (tabular icebergs). Це великі плити льоду з майже вертикальними боками і пласкою вершиною. Вони часто формуються після відколювання від шельфових льодовиків.

Гострі кути і пласка поверхня айсберга вказують на те, що він, ймовірно, нещодавно відколовся від шельфу Ларсена С на Антарктичному півострові. Айсберг поки не вдалося виміряти. Ймовірно, його діагональ складає понад 1,5 км.

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