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NASA здивували: в Антарктиді знайшли незвичайний айсберг

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Вчені NASA виявили крижану брилу правильної прямокутної форми біля берегів Антарктиди.

Про це написало видання Science Alert. Айсберг відколовся від шельфу Ларсена С, що руйнується, на Антарктичному півострові. Його знайшли у рамках операції IceBridge.

Прямокутна крижана брила має природне походження. Як пояснила Келлі Брант, фахівець із льоду з Університету Меріленда (США), існують айсберги, які називають столоподібними (tabular icebergs). Це великі плити льоду з майже вертикальними боками і пласкою вершиною. Вони часто формуються після відколювання від шельфових льодовиків.

NASA здивували: в Антарктиді знайшли незвичайний айсберг

Гострі кути і пласка поверхня айсберга вказують на те, що він, ймовірно, нещодавно відколовся від шельфу Ларсена С на Антарктичному півострові. Айсберг поки не вдалося виміряти. Ймовірно, його діагональ складає понад 1,5 км.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували новий факт про воду на Марсі.

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