NASA запустило ракету "Антарес", розроблену разом з Україною. Відео

На космодромі Wallops Island (штат Вірджинія, США) відбувся запуск ракети-носія "Антарес".

Як повідомило в Facebook посольство України в США, над проєктом уже декілька років спільно працюють американські та українські космічні підприємства (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Цікаво, що цього року підготовка ракети до запуску, яка завжди відбувається в США, супроводжувалася додатковими викликами через пандемію COVID-19 і обмеження міжнародних поїздок. У квітні посольство активно допомагало американській компанії "Нортроп Грумман" організувати окремий спеціальний рейс, щоб доставити з України до США команду фахівців з українських космічних підприємств, без участі яких запустити "Антарес" за графіком було б не можливо", – йдеться в повідомленні.

Головна конструкція першого ступеня, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро "Південне" та виготовляється на Південному машинобудівному заводі ім. Макарова у співпраці з низкою українських компаній.

За допомогою ракети-носія "Антарес" модуль "Сігнус" укотре доправив вантаж до Міжнародної космічної станції (МКС).

Запуск ракети-носія "Антарес" Facebook посольства України в США

Скрин Facebook

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2019 року в Україні вперше за роки незалежності провели успішні випробування ступені космічної ракети-носія класу "Циклон-4".

Це був заключний етап перед першими льотними випробуваннями третього ступеня "Циклону-4". Ракета буде працювати безпосередньо в космосі та виводити супутники в цільову точку.