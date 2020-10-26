NASA вперше знайшло воду на освітленій стороні Місяця

Стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії (SOFIA) NASA вперше підтвердила наявність води на освітленій Сонцем поверхні Місяця.

Про це йдеться в пресрелізі космічного агентства. Відкриття вказує на те, що вода може бути розподілена по всій поверхні Місяця, а не тільки на її затінених місцях.

SOFIA виявила молекули води в кратері Клавіуса – одному з найбільших кратерів, видимих із Землі й розташованому в Південній півкулі Місяця.

Дані з цього місця показали, що вода в концентрації, еквівалентній пляшці з водою об'ємом 0,35 мл, міститься в кубічному метрі ґрунту.

Директор відділу астрофізики в штаб-квартирі NASA Пол Герц заявив, що ознаки наявності води на освітленій стороні Місяця були присутні, але підтверджень не було.

"Тепер ми знаємо, що це є. Це відкриття кидає виклик нашому розумінню місячної поверхні й порушує цікаві питання про ресурси, що мають стосунок до дослідження далекого космосу", – сказав Герц.

У NASA як приклад навели, що в пустелі Сахара в сто разів більше води, ніж обсерваторія SOFIA виявила в місячному ґрунті.

"Вода є цінним ресурсом як для наукових цілей, так і для використання нашими дослідниками. Якщо ми зможемо використовувати ресурси Місяця, тоді ми зможемо нести менше води й більше обладнання, щоби сприяти новим науковим відкриттям", – сказав Джейкоб Блічер, головний науковий співробітник Управління космічних досліджень і операцій NASA.

Як писав OBOZREVATEL, учені національного космічного відомства США NASA отримали нове підтвердження наявності води на поверхні Місяця. Волога з'явилася в результаті впливу на небесне тіло метеоритів.