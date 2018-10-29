NASA відправить людей на Венеру: як це буде

NASA почала готувати концептуальну пілотовану місію на Венеру High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC) незважаючи на те, що ця планета — пекельний світ високих температур, токсичної атмосфери та колосального тиску на поверхні.

Людей висаджувати не будуть, зате будуть використовувати дирижаблі, які зможуть залишатися у верхній атмосфері протягом тривалих періодів часу для дослідження, написало видання Hi-news.ru.

Ідея вчених полягає у наступному. Температура на поверхні планети (близько 460 градусів Цельсія) вища, ніж на Меркурії, хоча Венера розташована вдвічі далі від Сонця. За такої температури плавиться більшість металів, включаючи вісмут і свинець, які потім можуть випадати у вигляді "снігу" на високі гірські вершини.

Поверхня планети являє собою скелястий пейзаж із рівнинами з базальту, які усіяні вулканічними кратерами і декількома гірськими районами.

Венера також геологічно молода і переживає катастрофічні події переробки поверхні. Екстремальні явища викликані накопиченням тепла нижче поверхні, в результаті чого поверхня плавиться, виділяє тепло і знову твердне.

Тому ідея нової місії NASA не в тому, щоб висаджувати людей на гарячу поверхню, а використовувати щільну атмосферу як грунт для досліджень.

Офіційна дата місії HAVOC поки невідома. Вона буде довгостроковою і напевно включатиме декілька тестових місій. План полягає в тому, щоб використовувати дирижаблі, які зможуть залишатися у верхній атмосфері протягом тривалого часу.

Як не дивно, верхні шари атмосфери Венери найбільше схожі на Землю серед усіх місць Сонячної системи. Між висотами 50 і 60 кілометрів, тиск і температуру можна порівняти з областями нижньої атмосфери Землі. Тиск в атмосфері Венери на висоті 55 кілометрів приблизно вдвічі нижчий за тиск на рівні моря на Землі.

Марс і Венера

Атмосфера вище теж досить щільна, щоб захистити космонавтів від іонізуючого випромінювання з космосу. Близькість сонця також забезпечує більшу кількість доступного випромінювання, ніж на Землі, що можна використовувати для генерації енергії (приблизно у 1,4 рази більше).

Дирижабль плаватиме навколо планети, його носитимуть вітри.

Атмосфера Венери складається на 97% з вуглекислого газу, на 3% з азоту та слідів інших газів. У ній є сірчана кислота, яка утворює щільні хмари і є основним фактором, який відповідає за видимість планети з Землі. Венера відбиває близько 75% світла, що падає на неї з Сонця. Цей відбивний шар розташований між 45 і 65 кілометрами висоти, і туманність крапель сірчаної кислоти доходить до 30 кілометрів донизу.

Таким чином, конструкція дирижабля має бути стійкою до корозійного впливу цієї кислоти.

З огляду на всі ці фактори, напевно, можна було б прогулятися платформою поза межами дирижабля, вдягнувши костюм хімічного захисту і балон з киснем.

Поверхня планети зовсім непридатна для життя. Це показали радянські зонди "Венера" кінця 1970-х. Карту ж поверхні склав з орбіти радар місії Magellan.

Однак верхні шари атмосфери — зовсім інша річ. На Землі вже існує кілька видів екстремофільних організмів, здатних витримувати умови в атмосфері на висоті, на якій літатиме HAVOC. Такі види, як Acidianus infernus, можна зустріти в сильнокислих вулканічних озерах в Ісландії та Італії. Було виявлено, що в земних хмарах також переносяться мікроби.

Ніщо з цього не доводить, що в атмосфері Венери існує життя, але цю можливість може досліджувати місія HAVOC.

Венера дасть нам можливість перевірити наше моделювання клімату з усіма наслідками для екологічного здоров'я нашої планети, і зрозуміти еволюцію Сонячної системи.

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