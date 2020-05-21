Головна Новини
22 травня • оновлено в 02:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини техніки і технології

NASA ризикнуло запалити вогонь на орбіті Землі: відео, що зачаровує

978
Читати матеріал російською

NASA провело черговий експеримент з відкритим вогнем на орбіті Землі.

Відео експерименту, відзняте в лютому цього року, опубліковано на YouTube-каналі Науково-дослідного центру NASA (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Як поводиться полум'я в невагомості

Як поводиться полум'я в невагомості

nasa.gov

Мета таких дослідів – зрозуміти поведінку полум'я в невагомості і розробити методи і матеріали, які допомогли б знизити ризик пожежі, а також надійні детектори диму.

З причини небезпеки вони не проводяться на МКС. Для цього NASA використовує відпрацьовані космічні вантажівки Cygnus, які все одно згорять в атмосфері.

Під час даного експерименту NASA спалило шматочок SIBAL – тканини, що складається на 75% з бавовни і на 25% з скловолокна.

Відео знято в слоу-мо, тому добре видно, як після поширення полум'я на тканині залишаються яскраві світні цятки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, супутник NASA зняв тропічний циклон "амфа", який вирує в Індійському океані.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Теги
NASA космос
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Технології

Коронавірус. Найважливіше

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги