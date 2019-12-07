Нагрівати тютюн чи парити? Що менш шкідливо: Logic Compact, Juul, IQOS чи glo?

В останній рік навколо електронних альтернатив для курців багато шуму. Хвороби та смерті вейперів, нові дослідження, заяви FDA, закони, що регулюють електронні пристрої для курців. Будемо розбиратися, що правда, а що ні. І які з цих ґаджетів (вейпи, Juul, IQOS, glo, Logic compact) дійсно є менш шкідливою заміною паління, а від чого – тільки ще більше шкоди.

Основні види ґаджетів для курців

Електронні сигарети – складаються з нагрівального елементу, ємності для рідини і батареї. За діаметром коливаються від кулькової ручки до поливального шланга. Розмір пристрою залежить від об’єму бака для заправки і потужності батареї. Заправляються вони спеціальною рідиною, що складається з гліцерину, пропіленгліколю, води, синтетичного нікотину і ароматизаторів. Класичні е-сигарети, з яких і почався розвиток технологій для курців, вже віджили своє і в первинному вигляді практично не зустрічаються. На зміну їм прийшли три наступних типи ґаджетів.

Вейпи – ті ж електронні сигарети, проте з більшим об'ємом і більш потужною батареєю. Замість ампули з заправкою в них цілий бачок. У вейпах можна регулювати інтенсивність пару, ступінь нагрівання, склад рідини. Заправкою для вейпів виступає та сама рідина (або жижа, як її називають вейпери), що і для е-сигарет.

Вейпи із солями нікотину (pod-системи) – зменшений варіант звичайних вейпів. Візуально і за розміром вони нагадують видовжену флешку. Ці пристрої складаються з батареї та нагрівача, а замість баку для рідини тут змінні капсули із заправкою (поди). Звідси і назва – под-системи. В подах знаходяться так звані нікотинові солі – суміш вейперської заправки з бензойною кислотою.

Системи нагрівання тютюну – ґаджети з радикально іншою технологією. Вони не випаровують рідину, а замість цього нагрівають натуральний тютюн. Для них використовуються спеціальні стіки з тютюном, зволоженим гліцерином (щоб забезпечити легке випаровування аерозолю з тютюну при нагріванні).

Вважається, що всі електронні альтернативи для курців є менш шкідливими, ніж сигарети. Чи так це насправді і чи дійсно це стосується всіх альтернатив, розглянемо нижче.

У сигаретах тютюн і папір згорають при температурі близько 800 градусів Цельсія, і в результаті виходить дим, що містить продукти горіння – близько 6000 хімічних сполук. З цих сполук 1-2% є гарантовано токсичними. Наприклад, канцерогенні смоли, аміак, формальдегід, чадний газ.

Якщо з куріння усунути процес горіння, то можна буде позбавити курця від шкідливих продуктів горіння. На тому й будується технологія всіх електронних ґаджетів для курців – потрібно випаровувати рідину або нагрівати тютюн, а не підпалювати.

Вейпи: хвороба вейперів і 50 смертей від вейпінга в США

У 2019-му році в США зареєстрували майже 3000 випадків так званої хвороби вейперів. Хвороба вражає легені, що супроводжується кашлем, слабкістю, утрудненим диханням, аж до набряку легенів. 50 випадків цього захворювання стали летальними.

Головна причина – це склад рідин для вейпінгу. Ароматизатори та розчинники, які використовують в заправках, можуть викликати хімічний опік легень. Друга причина – це домішки, які додають самі користувачі. Вейпи – це системи відкритого типу, в які можна залити що завгодно. Багато користувачів змішують рідини самостійно. У більш ніж 70% випадків вейперської хвороби в заправку додавали тетрагідроканнабіноли (каннабіноїди, що видобуваються з коноплі) або інші психотропні речовини й галюциногени.

У зв'язку з цим в деяких штатах (першою стала Каліфорнія) введено заборону на вейпи. В інших встановили обмеження на використання певних видів ароматизаторів. Паралельно з цим FDA (американський орган з контролю якості) запустив власне розслідування щодо впливу використання вейпів на здоров'я.

У світлі останніх подій вейпи більше не здаються менш шкідливими замінникаи сигарет. Виглядає так, що вони теж небезпечні, просто по-іншому.

Сольові вейпи Logic Compact і Juul: шкода вейпінга та небезпечна концентрація нікотину

На зміну громіздким вейпам з клубами пара прийшли більш сучасні й технологічні рішення. Це так звані под-системи. За своєю суттю це ті самі вейпи, але рідина для них продається не в пляшках, з яких її потрібно доливати в бачок, а в закритих капсулах-подах. Найпопулярніші представники – Juul (Джул) і Logic Compact (Лоджик Компакт).

Juul і Logic виглядають як брати-близнюки. Компактні, технологічні, мінімалістичні, в дусі сучасних ґаджетів Силіконової долини. Ці пристрої дуже прості у використанні. Треба лише з'єднати сам девайс із подом і можна вдихати. У момент затягування активується нагрівальний елемент і видає порцію пара. Ніяких кнопок немає. Один під розрахований приблизно на 200 затяжок, що еквівалентно пачці сигарет.

Заправка в подах для Logic Compact і Juul – це розчин бензойної кислоти, пропіленгліколю, гліцерину, ароматизаторів і синтетичного нікотину. Такий склад забезпечує максимально швидке всмоктування нікотину в кров.

На жаль, використання міні-вейпів має ті ж ризики, що і у звичайних вейпів. Більш того, додається ще один – передозування нікотину.

Концентрація нікотину в подах для Juul становить 5%, а це – 59 мг. Навіть в рідинах для звичайних вейпів частка нікотину рідко перевищує 30 мг. А якщо подивитися на сигарети, то в одній сигареті міститься 0,1-0,9 мг нікотину. Тобто в цілій пачці – від 2 до 18 мг. Це означає, що викуривши навіть пачку найміцніших сигарет, курець отримає ВТРИЧІ менше нікотину, ніж від одного пода Джул. Тому користувачі часто скаржаться на нудоту і запаморочення після використання под-систем. Нормативи Євросоюзу взагалі забороняють вміст нікотину в рідинах для вейпов більше 1,7%. Все, що вище, вважається небезпечним.

Виробники Logic Compact до вмісту нікотину в подах підійшли відповідальніше. Його концентрація коливається від 1,5% до 2,9%.

При використанні міні-вейпів Logic Compact та Juul за відгуками користувачів часто стається неприємний побічний ефект. Під-системи іноді починають "плюватися" рідиною. Це неприємно не тільки з позиції гігієни й комфорту. Гірше те, що до рота потрапляє рідина з концентрованим нікотином. Звісно ж, заправка не призначена для того, щоб її пити. Вона повинна пройти через випарювач, змінити агрегатний стан і частково розсіятися в повітрі.

Виходить, що Logic і Juul – це все ті ж небезпечні вейпи, тільки ще й з бензойною кислотою і підвищеним вмістом нікотину.

Нагрівачі тютюну IQOS і glo: найменше шкоди, але поки не ясно з довгостроковим ефектом

Системи нагрівання тютюну, як зрозуміло з назви, працюють з тютюном, а не з рідинами. Тільки, на відміну від сигарет, вони не підпалюють тютюн, а нагрівають до 250-350 ° C. Цього достатньо, щоб отримати з тютюну смак, аромат і нікотин, але не підпалити його і таким чином уникнути виділення шкідливих продуктів горіння. За даними виробників, сумарно кількість шкідливих речовин знижується на 95% в порівнянні з сигаретним димом.

IQOS (айкос) – це зараз найпопулярніша в світі альтернатива сигаретам. У неї 12 млн користувачів в світі, півмільйона – в Україні. Поки що IQOS – це єдиний ґаджет для курців, на користь якого говорять дослідження. В цілому, у IQOS найбільша база внутрішніх і незалежних досліджень. В 2019-му році IQOS пройшов найсуворішу в світі сертифікацію від американської FDA (Адміністрації з контролю якості США), після чого отримав дозвіл на продаж в США. Цей же FDA обмежив продаж Juul в Америці після вейперского скандалу. А glo і Logic Compact взагалі не мають дозволу від органів контролю якості і не можуть продаватися в США.

glo (гло) – це пристрій для нагрівання тютюну від British American Tobacco. Технологія у цього ґаджета така ж сама, як у IQOS – тютюн нагрівається, а не горить. glo відрізняється за конструкцією – це більш масивний монолітний гаджет з нагрівачем всередині (у IQOS це 2 елементи – зарядний пристрій і мініатюрний тримач). IQOS працює зі стиками Heets, а glo – з Neosticks. Нікотину в стіках міститься приблизно стільки ж, скільки в сигаретах середньої міцності.

За даними досліджень IQOS і glo є значно менш шкідливими в порівнянні з сигаретами. Єдине, чого поки недостатньо – це довгострокових даних, щоб зрозуміти, чи дійсно в довгостроковій перспективі айкос і гло істотно знижують ризики захворювань, пов'язаних з курінням.

Висновки: що ж шкідливіше – Juul, Logic Compact, Iqos чи glo?

За останніми заявами лікарів вейпи – небезпечні для здоров'я. Особливо вейпи з сильно ароматизованими рідинами і домішками, які користувачі додають самостійно.

Juul, Logic Compact, Joint та інші под-системи не мають серйозної доказової дослідницької бази. Єдине, що можна сказати про них з упевненістю – це те, що за технологією вони також вейпи, з усіма відповідними наслідками. І те, що концентрація нікотину в рідинах для них може бути небезпечною для здоров'я.

Iqos, glo, Jouz та інші системи нагрівання тютюну на даний момент є найменш шкідливими замінниками сигарет. За ними в силу унікальності технології стоїть найбільша кількість зусиль вчених і дослідників. Але варто взяти до уваги і те, що це доволі нова технологія. Тому довгострокових даних (наприклад, 20-тирічної перспективи) поки не вистачає.

Крім того, при використанні будь-якого з названих вище ґаджетів буде виділятися нікотин, що викликає залежність. Тож найкращий спосіб подбати про здоров'я – це не курити або кинути курити. Якщо варіант кинути категорично не підходить, тоді варто розглянути менш шкідливу альтернативу сигаретам. Вибирайте вдумливо, вивчайте технологію й дослідження, беріть перевірених виробників.

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