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Над Україною пролетіли супутники Ілона Маска: всі подробиці

8.8тЧитати матеріал російською

В ніч з суботи на неділю, 26 травня, над Україною пролетіли 60 супутників засновника Space X Ілона Маска, які були запущені в космос для глобального інтернет-проекту.

Як повідомляє наглядова астрономія Astro Alert, компанія SpaceX запустила на орбіту Землі супутники 23 травня. Кожен з них буде летіти навколо планети на відстані 550 км від поверхні.

Ці супутники зможуть забезпечити інтернет-зв'язок на території всієї земної кулі за допомогою сонячної енергії. Компанія збирається до цих супутників додати незабаром і інші, в планах запустити в космос тисячі таких супутників.

Над Україною пролетіли супутники Ілона Маска: всі подробиці

Вночі їх можна було побачити над Україною. Фахівці вказали навіть час їхньої появи над Києвом, Харковом і Львовом.

  • Київ - 22:09 23:45 1:23, 4:15;

  • Харків - 22:03 23:40 1:17, 2:54, 4:31;

  • Львів - 22:02, 23:38, 1:15, 2:52, 4:29.

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Деякі вже поділилися враженням від цього видовища в небі.

Над Україною пролетіли супутники Ілона Маска: всі подробиці

Facebook Slavik Zhurba

Також з'явилася карта з маршрутом супутників.

Над Україною пролетіли супутники Ілона Маска: всі подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня американська компанія SpaceX вивела в космос першу серію супутників, які повинні забезпечити доступ до інтернету всім жителям Землі. Їх засік в небі житель Нідерландів Марко Ланброек, опублікувавши відповідне відео, яке активно поширилося в мережі.

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Особа
Ілон Маск
Місце
Україна
Теги
SpaceXинтернет
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Dell Alex
Dell Alex
Народ уже сфотографировал и выложил в сеть с дикими воплями "НЛО!" )))
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Вот это перемога для шароварных папуасов)))!
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
а когда над Украиной пролетает МКС, то каждому становится понятно что без мощной украинской поддержки МКС не смог бы преодолеть эту часть траектории!
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