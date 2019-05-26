Над Україною пролетіли супутники Ілона Маска: всі подробиці

В ніч з суботи на неділю, 26 травня, над Україною пролетіли 60 супутників засновника Space X Ілона Маска, які були запущені в космос для глобального інтернет-проекту.

Як повідомляє наглядова астрономія Astro Alert, компанія SpaceX запустила на орбіту Землі супутники 23 травня. Кожен з них буде летіти навколо планети на відстані 550 км від поверхні.

Ці супутники зможуть забезпечити інтернет-зв'язок на території всієї земної кулі за допомогою сонячної енергії. Компанія збирається до цих супутників додати незабаром і інші, в планах запустити в космос тисячі таких супутників.

Вночі їх можна було побачити над Україною. Фахівці вказали навіть час їхньої появи над Києвом, Харковом і Львовом.

Київ - 22:09 23:45 1:23, 4:15;

Харків - 22:03 23:40 1:17, 2:54, 4:31;

Львів - 22:02, 23:38, 1:15, 2:52, 4:29.

Деякі вже поділилися враженням від цього видовища в небі.

Facebook Slavik Zhurba

Також з'явилася карта з маршрутом супутників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня американська компанія SpaceX вивела в космос першу серію супутників, які повинні забезпечити доступ до інтернету всім жителям Землі. Їх засік в небі житель Нідерландів Марко Ланброек, опублікувавши відповідне відео, яке активно поширилося в мережі.

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