На Землю впав об'єкт із іншої планетної системи: що це було

На Землю в січні 2014 року впало небесне тіло, яке прилетіло з іншої планетної системи, розташованої десь в диску Чумацького Шляху.

До такого висновку прийшли вчені Гарвардського університету. Вони проаналізували випадки виникнення метеорів, записаних у базі даних Центру дослідження навколоземних об'єктів НАСА (CNEOS), повідомляє "Лента.ру".

У результаті були виявлені відомості про об'єкт, який летів до Землі зі швидкістю 60 кілометрів на секунду, пройшовши повз Сонця. Вчені вважають, що в діаметрі небесне тіло досягало метра, оскільки воно згоріло в атмосфері, а не досягло поверхні.

На Землю впав об'єкт із іншої системи abc-decor.com

Фахівці також розрахували траєкторію об'єкта на основі швидкості і визначили, що він не був гравітаційно пов'язаний з Сонцем, тобто не рухався по орбіті навколо нього. Він рухався настільки швидко, що минув тяжіння зірки, яка майже не вплинула на його шлях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США користувачі соцмереж виклали кадри із відеореєстраторів, де видно, як величезна блакитна куля, пролітаючи, згорає в атмосфері.

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