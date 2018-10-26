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Земля отримує загадкові сигнали з космосу: вчені озвучили версії

11.3тЧитати матеріал російською

Астрономи з Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (ICRAR) виявили радіохвилі, які надходять у бік Землі з нашої власної галактики.

Сигнал може мати штучне походження. Про це написало видання Science Alert.

З глибини галактики Чумацький шлях у бік нашої планети надходять невідомі радіосигнали, які частково відбиваються від Місяця, а частково фіксуються наземними станціями.

Земля отримує загадкові сигнали з космосу: вчені озвучили версії

NASA/GSFC/Arizona State University, Місяць

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Такі сигнали можуть бути "відлунням" Великого вибуху або наслідком активності зірок певного типу.

За іншою версією, сигнали можуть мати штучне походження. Відтак постає завдання встановити природу і джерело цих сигналів. Для цього вченим треба проаналізувати великий обсяг метаданих, після чого за допомогою суперкомп'ютерів дослідники зможуть розпочати обчислення можливої "адреси відправки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені помітили дивне явище на Марсі.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
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