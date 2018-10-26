Земля отримує загадкові сигнали з космосу: вчені озвучили версії

Астрономи з Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (ICRAR) виявили радіохвилі, які надходять у бік Землі з нашої власної галактики.

Сигнал може мати штучне походження. Про це написало видання Science Alert.

З глибини галактики Чумацький шлях у бік нашої планети надходять невідомі радіосигнали, які частково відбиваються від Місяця, а частково фіксуються наземними станціями.

NASA/GSFC/Arizona State University, Місяць

Такі сигнали можуть бути "відлунням" Великого вибуху або наслідком активності зірок певного типу.

За іншою версією, сигнали можуть мати штучне походження. Відтак постає завдання встановити природу і джерело цих сигналів. Для цього вченим треба проаналізувати великий обсяг метаданих, після чого за допомогою суперкомп'ютерів дослідники зможуть розпочати обчислення можливої "адреси відправки".

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