На Землі зародився новий континент

У південній частині Індійського океану йде формування "ембріонального континенту".

Як говориться в журналі Terra Nova, до такого висновку прийшли французькі та австралійські геологи після вивчення складу порід островів архіпелагу Кергелен, розташованого в Індійському океані недалеко від Антарктиди.

Згідно з дослідженням, гранітна магма, а значить, і континентальна кора можуть утворюватися не тільки в зонах субдукції, але і безпосередньо в центрі океанів. Автори припускають, що саме так і зароджуються нові континенти.

Острови архіпелагу – це, по суті, вершини вулканів, що підносяться над водою і проривають океанічну кору Кергеленского плато. Потоки базальтів, які виливаються з цих вулканів, і сформували острови.

Однак поряд з базальтами, традиційними для океанів, тут є одна інтрузія (магматичне впровадження) кисліших за складом порід гранітного сімейства – сієнітів, що зустрічаються тільки на континентах. За рахунок цього впровадження земна кора в районі Кергелена аномально товста, як на материках.

Вивчивши геометрію і внутрішню структуру інтрузії сієніту інтрузивного комплексу Південний Ралье-дю-Баті на центральному острові архіпелагу, дослідники з'ясували, що і це впровадження відбувалося так само, як на континентах: в кілька шарів, кожен з яких поступово піднімав навколишні породи.

Датування шарів показало, що загальний час формування інтрузії сієнітів охоплює приблизно 3,7 мільйони років – від 11,6 до 7,9 мільйонів років тому.

Автори сформулювали гіпотезу про те, що сієнітовий масив острова Кергелен – це, по суті, "ембріон континенту", який через мільйони років стане повноцінним материком. У статті вони підкреслюють, що для остаточного висновку необхідно детально вивчити хімічний склад сієнітів, щоб зрозуміти походження його магми і відновити історію її еволюції.

Масив Південний Ралье-дю-Баті – єдиний поки відомий в світі приклад інтрузії кислого складу, розташованої в центрі океанічної літосферної плити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, космічне агентство NASA оприлюднило унікальні супутникові зображення острова, який з'явився після потужного землетрусу в Аравійському морі.