На YouTube виявлений новий небезпечний вірус: що потрібно знати

На відеохостингу YouTube був виявлений вірус, який краде у користувачів логіни, паролі та іншу конфіденційну інформацію.

Шкідлива програма здатна заражати комп'ютери під управлінням ОС Microsoft Windows, повідомляється на сайті антивіруса Dr.WEB.

"Виявлено кілька модифікацій, детектіруемих також під найменуванням Trojan.PWS.Stealer.23198. Написана на мові Python", - наголошується в заяві.

Помічені випадки, коли троянець поширюється через сервіс Яндекс.Диск. Посилання на файли публікувалися у вигляді коментарів до відеороликів на YouTube. Сама ж програма поширюється у вигляді саморозпаковується RAR SFX.

Викрадена інформація зберігається в окремій папці, після чого упаковується в архів і разом з даними про місце знаходження зараженого пристрою передається на сервер зловмисників.

На інформаційному пристрої вірус збирає файли Cookies, логіни і паролі різних браузерів, а також знімок екрана і файли з робочого столу Windows.

Як писав "Обозреватель", раніше комп'ютерні фахівці виявили небезпечний вірус, який охрестили "шедевром" кіберзлочинності.