На Венері знайдено ще одну ознаку життя

Вчені знайшли на Венері ще одну ознаку життя – найпростішу амінокислоту гліцин.

Як ідеться в статті Аріджіти Манни з Міднапурського коледжу в Західній Бенгалії, опублікованій на порталі arXiv, елемент був знайдений за допомогою Атакамської великої антенної решітки.

Радіотелескоп виявив у середніх широтах планети характерну лінію поглинання гліцину на частоті 261.87 ГГц. Сигнал був найбільш вираженим поруч з екватором, а в районі полюсів його не спостерігалося.

На думку фахівців, відкриття може свідчити про існування ранніх форм життя в атмосфері Венери.

"В астрофізиці, хімічній фізиці і біофізиці способи синтезу найпростішої амінокислоти гліцин із простих молекул мають велике значення для хімічної еволюції і походження життя", – вважає автор дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні вчені з Массачусетса і Кардіффа заявили, що виявили в хмарах Венери газ фосфін, який також може вказувати на наявність життя на планеті.