На продаж виставили 400-кілограмовий ящик зі старими Playstation. Фото
У США на аукціон виставили на продаж величезну коробку в 400 кг, де зібрані старі моделі ігрової приставки Sony PlayStation.
Стартова ціна лота 800 доларів. На сайті аукціону йдеться, що всі пристрої б/у та можуть бути в неробочому стані. Вся ця коробка з Playstation отримала назву "кладовище консолей". Відзначимо, що в ящику можна помітити консолі 2-го, 3-го і навіть 4-го покоління.
Також можна придбати ще одну коробку, де зібрані різні дроти і контролери для ігрових консолей. Коробку вагою в 300 кг оцінили в 650 доларів.
Відзначимо, що 19 листопада в Україні повинна була надійти в продаж ігрова приставка Sony PlayStation 5, але рітейлери не змогли вчасно завести її в країну, і покупці отримали її пізніше.
Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Sony 15 вересня провела презентацію своєї нової ігрової приставки PlayStation 5.
Також в мережі з'явилися чутки про "дешеву" версію PlayStation 5.