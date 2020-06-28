На орбіті близького червоного карлика виявлено дві суперземлі

Дослідники з проекту RedDots підтвердили існування двох планетоподобних тіл на орбіті червоного карлика Gliese 887.

Як пише Phys.org, обидва щойно відкритих об'єкти відносяться до категорії т.зв. суперземель. Маса Gliese 887b в 4,2 рази, а Gliese 887c – в 7,6 разів перевищує земну.

На один оборот навколо своєї зірки у них йде відповідно 9,3 і 21,8 днів. Орбіта Gliese 887c пролягає досить близько до внутрішнього краю зони населеності: розрахунки показують, що рівноважна температура освітленої сторони екзопланети становить приблизно 80°C.

Також дослідникам вдалося зареєструвати сигнал, який може відповідати третій суперземлі з періодом обертання близько 50 діб. Але для підтвердження цього відкриття необхідні додаткові спостереження.

В ході вивчення системи астрономи встановили, що за мірками червоних карликів Gliese 887 є досить спокійним об'єктом: на його поверхні дуже мало плям, і за час спостережень він не справив потужних спалахів. Це дозволяє сподіватися, що екзопланети, що обертаються навколо зірки, зберегли свої атмосфери, а тому цілком можуть стати предметом більш детальних досліджень за допомогою обсерваторій наступного покоління.

Червоний карлик Gliese 887, також відомий як Lacaille 9352, займає 11-е місце в списку найближчих до нас зоряних систем. Він розташований в сузір'ї Південної Риби на відстані 10,7 світлових років. Gliese 887 приблизно вдвічі менше і холодніше Сонця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені підтвердили наявність в космосі схожої на Землю екзопланети Proxima b.