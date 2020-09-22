На Netflix уперше з'являться фільми з українською озвучкою

Олексій Тітофф Технології 10:03, 22.09.2020 Оновлено: 10:51, 22.09.2020

Компанія Netflix уклала договір із двома українськими компаніями – Postmodern Postproduction і "Так Треба Продакшн", які будуть займатися дублюванням фільмів і серіалів на українську мову.

Про це повідомляє пресслужба стримінгового сервісу. Обидві українські студії отримали найвищий партнерський статус – Gold, що говорить, що вітчизняні компанії відповідають технічним стандартам, стандартам безпеки й вимогам з охорони здоров'я та обслуговування клієнтів.

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Додамо, що співпраця з Netflix стала можливою в межах програми Post Partner Program, що передбачає партнерство із зарубіжними студіями для адаптації відеоконтенту на місцевих рівнях.

Зазначимо, що українські студії займатимуться дублюванням, транскрибування і контролем якості фірмової продукції Netflix українською мовою.

Як пише "Громадське" з посиланням на джерело, в 2021 році Netflix створить українську локалізацію свого інтерфейсу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, американська кінокомпанія Netflix зніме перший фільм в Україні.

Також у мережі знайшли хитрий спосіб дивитися безкоштовно фільми з Netflix.

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