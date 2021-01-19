На МКС американці почали годувати голодних російських космонавтів

На Міжнародній космічній станції у російських космонавтів не залишилося їжі. На допомогу прийшли американські астронавти, які поділилися провізією.

Як пише MK.ru, росіяни залишилися без продуктів на МКС через перенесення запуску вантажного корабля "Прогрес". Космонавт Сергій Рижиков повідомив, що американці передали їм 13 контейнерів з раціонами харчування.

Відзначається, що раніше Росія просила США доставити їжу для російських космонавтів їх космічним бортом. Але Штати запропонували поділитися провізією, яка у них є на МКС.

Додамо, що зараз на МКС знаходяться семеро осіб: росіяни Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уолкер, Кетлін Рубенс, а також японець Соїті Ногуті.

Наступний запуск російського "Прогресу" повинен відбутися 15 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі вказали на черговий прокол, який стався з російським роботом "Федором", якого доставили на МКС.