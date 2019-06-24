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На Марсі знайшли можливі ознаки життя: відео

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Марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті можливі ознаки життя.

Зокрема, апарат зафіксував високий вміст метану в атмосфері Марса, що може свідчити про присутність мікроорганізмів, пише The New York Times (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Фахівці NASA отримали цю інформацію від Curiosity в червні і запросили у нього дані додаткової розвідки. Очікується, що вона буде отримана вже незабаром.

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Марсоходна дослідженні

Марсоходна дослідженні

Скріншот

Повідомляється також, що метан міг знаходитися всередині Марса, а тепер виходить назовні з тріщин в планеті.

Як писав OBOZREVATEL, в травні американська компанія SpaceX вивела в космос першу серію супутників, які повинні забезпечити доступ до інтернету.

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