На Марсі знайшли дивний слід: унікальне фото

Співробітники NASA помітили на поверхні Марса дивну дірку, яка набагато глибша, ніж всі інші "ями" на планеті.

Про цю знахідку пише Science Alert. Також публікується фото.

Ця місцевість називається "територією швейцарського сиру". Саме там було помічено нетипове поглиблення.

Відповідне зображення було знято з використанням MRO або камери HiRISE, яка дозволяє дослідникам бачити об'єкти на Марсі розміром більше одного метра і глибиною від 200 до 400 кілометрів.

При зіставленні масштабів з'ясувалося, що яма немаленька.

Поки що вчені не знають, що саме могло залишити на планеті подібний слід.

Як повідомляв "Обозреватель", глава компанії SpaceX, підприємець і винахідник Ілон Маск запропонував колонізувати планету Марс і навіть назвав вартість квитка, щоб оселитися там.