МВС отримають новітні вертольоти Airbus

Єдина система авіаційної безпеки і захисту МВС України перша буде використовувати вертольоти "H-145" останньої модифікації.

Відповідну угоду 6 березня підписали міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і президент французької компанії "Airbus Helicopters" Бруно Івен на міжнародній виставці "Heli-Expo 2019". Зараз вона проходить у Всесвітньому конгрес-центрі Джорджії в місті Атланта в США, повідомляє прес-служба МВС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Аваков з партнерами Прес-служба МВС

Аваков з партнерами Прес-служба МВС

Аваков з партнерами Прес-служба МВС

В рамках досягнутих під час виставки домовленостей з компанією Airbus, Україна отримає найсучаснішу модель вертольота "H-145", яка вперше офіційно презентується світу. Це більш швидкий і економічний вертоліт з вантажопідйомністю 3800 кг. Він ідеально підходить для правоохоронних та рятувальних операцій — може швидко перевезти пілота та 11 офіцерів на місце події.

"Єдина система авіаційної безпеки і захисту МВС через кілька років буде функціонувати так, як цього заслуговують люди! 21 — "SuperPuma", 10 — "Н-145" і 24 — "Н-125"— це перші моделі, які ми отримаємо найближчим часом. Перші поставлені машини "Н-225" викликали фурор в професійному середовищі. Зараз ми бачимо нові розробки вертольота. Новітня модифікація "Н-145" — для України, і ми дуже пишаємося цим", — зазначив Аваков, висловивши подяку команді Airbus за результативну співпрацю.

Вертольоти "H-145" Прес-служба МВС

Вертольоти "H-145" Прес-служба МВС

Вертольоти "H-145" Прес-служба МВС

Міністр внутрішніх справ України розповів, що Єдина система авіаційної безпеки і захисту МВС України стане третьою за потужністю в Європі, після Франції й Німеччини. Українські рятувальники і поліцейські одні з перших будуть використовувати передові вертольоти. Головна мета МВС — забезпечити правоохоронців кращою технікою для виконання їх нелегкої роботи.

"H-125" — єдиний вертоліт у світі, який досяг вершини Евересту, тому наші гори від 2,5 км — не проблема! З його допомогою ми будемо рятувати наших туристів, які нерідко губляться там або потрапляють в сніговий полон. Також він буде задіяний для моніторингу прикордонної зони України", — зазначив Аваков.

Вертольоти "H-145" Прес-служба МВС

Вертольоти "H-145" Прес-служба МВС

Вертольоти "H-145" Прес-служба МВС

Голова ДСНС України Микола Чечоткін додав, що модернізовані вертольоти чергуватимуть практично у всіх куточках України і забезпечать виконання всього комплексу завдань, які покладені на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Французькі вертольоти забезпечать авіаційне покриття по всій Україні, вчасно будуть надавати медичну допомогу постраждалим, здійснювати пошуково-рятувальні операції і моніторинг територій в протипожежних цілях. Вони обладнані двома медичними модулями для ефективної аеромедичної евакуації.

Вертольоти "H-145" Прес-служба МВС

Вертольоти "H-145" Прес-служба МВС

Крім цього, для вертольотів в Україні незабаром буде створений потужний сервісний центр. Це дозволить обслуговувати не тільки наші борти, а й брати замовлення від наших партнерів з інших країн. Для технічного обслуговування вертольотів в Україну прибуде група фахівців з компанії Airbus. Вони протягом року будуть вчити українських фахівців.

"Цей проект — яскравий символ ефективної співпраці між Європейським союзом і Україною і беззаперечно величезний стрибок в технічному забезпеченні підрозділів МВС", — розповів міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці грудня Україна отримала першу партію французьких вертольотів Airbus H225 Super Puma для Національної гвардії й ДСНС. Презентація відбулася в аеропорту "Бориспіль".

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