Viber, Monobank і Приват24 перестали запускатися на iPhone: що говорять про збій

У п'ятницю, 10 липня, на пристроях від Apple – iPhone і iPad стався збій запуску декількох додатків. В Україні користувачі скаржилися на збої в роботі мобільних сервісів Monobank, Приват24 і Viber.

Видання The Verge повідомило, що також помічені збої в роботі таких популярних додатків, як TikTok, Spotify, Pinterest та Tinder.

Відзначається, що точної причини поломки не названо, але ймовірно, що перебої в роботі додатків викликані SDK Facebook, який використовується для управління входами користувачів. У Facebook вже повідомили, що вони "інформовані і вивчають збільшення кількості помилок в iOS SDK, що призвело до збою деяких додатків".

Співзасновник Monobank Олег Горохівський в своєму Телеграм-каналі також сказав, що збій трапився через Facebook.

"Збій Facebook поклав купу додатків і нас в тому числі. Чекаємо фікс", – зазначив він.

Пояснимо, що Facebook SDK дозволяє передавати дані про події з програми в соцмережу. Додамо, що у користувачів Android-смартфонів таких збоїв не спостерігалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Instagram і Facebook стався масовий збій .