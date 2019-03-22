''Мобільному безліміту на інтернет кінець?'' Що задумали оператори

Мобільний оператор "Київстар" збирається відмовитися від безлімітного тарифу в мережі Інтернет. Новий керівник компанії Олександр Комаров заявив, що багато абонентів насправді не використовують так багато мобільного інтернету, і їм вигідніше платити за той обсяг послуг, який вони отримали.

Інші мобільні оператори запевняють, що у них немає подібних планів. Хоча експерти вважають, все це тимчасово, щойно на ринку з'явиться перший приклад, за ним підуть й інші. А взагалі — це світова тенденція. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки дають безліміту

Найдешевший пакет з безлімітним інтернетом у "Київстарі" коштує 155 грн. У Vodafone 115 грн. У Life безлімітного тарифу немає, він обмежений 40 ГБ. Але якщо ви будете використовувати більше, то щомісяця вам безкоштовно додаватимуть потрібну кількість ГБ. Такий пакет коштує 249 грн.

Мобільний інтернет

Щоправда, два великих оператори не так давно запровадили нові правила, за якими можуть обмежити так званий інтернет-безліміт. Наприклад, "Київстар" для тих, хто викачує в день понад 3 тисячі мегабайт, може обрізати швидкість до 0,8 Мега/біт на секунду. Аналогічно і у Vodafone.

Через що обмежують

Експерт ринку телекомунікацій Роман Химич вважає, мобільні оператори, надаючи безліміт, розуміють, що більшості абонентів стільки інтернету не потрібно.

Інтернет

"Люди масово переходять на безліміт. Це хороший маркетинговий хід для збільшення продажів, людям подобається отримувати щось "від пуза". Загалом абоненти починають користуватися інтернетом дещо більше, але не критично. Рано чи пізно з'являються "качальники", які починають качати дуже багато, наприклад, фільмів та іншого відеоконтенту за допомогою торрентів. Фактично вони відкушують непропорційно велику частину ємності мережі, заважаючи іншим користувачам. Адже мережа не гумова, у неї є обмеження", — каже Химич.

І пояснює: "Якщо ви подивитеся на щоглу мобільного зв'язку, то зазвичай побачите три розгорнуті в різні боки вертикальні антени, три "пелюстки", які охоплюють 360 градусів. Це три так званих сектори, кожен з яких має фіксовану пропускну спроможність. У мережі третього покоління це може бути 14 мегабіт на секунду, у четвертого — 100 мегабіт на секунду.

Загалом в оператора обмежена кількість цих антен і секторів. Ємність кожного сектора ділиться між абонентами. Якщо їх мало, то швидкість передачі даних велика. Якщо абонентів більше і з'являється "качальник", який споживає занадто багато, то він починає серйозно заважати іншим абонентам", — каже Химич.

Коли мобільний оператор помічає цю проблему, то вводить обмеження.

Антена мобільного зв'язку

Битва за 1%

До речі, коли восени минулого року "Київстар" ввів свою "Політику справедливого користування мережевими ресурсами", він пояснив, що існує 1% абонентів, які щодня використовують аномально велику кількість мобільного інтернету — понад 100 тисяч мегабайт щомісяця. Вони перевантажують мережу і створюють перешкоди іншим абонентам. Тепер же він взагалі планує відмовитися від безлімітного тарифу.

Щоправда, експерт Роман Химич каже, що це загальносвітова тенденція — обмежувати Інтернет.

"Взагалі ситуація зі скасуванням або введенням безлімітних тарифів на послуги нагадує морський прибій. Те оператори майже синхронно вводять безліміт, то скасовують. На моїй пам'яті це було разів зо три або чотири. І вся причина в тому, що мережі мобільного зв'язку не розраховані на по-справжньому необмежене споживання", — вважає Химич.

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