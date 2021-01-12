Місячна аудиторія Telegram перевищила пів мільярда користувачів

Місячна аудиторія месенджера Telegram подолала позначку в 500 млн активних користувачів.

Про це повідомив у Telegram засновник месенджера Павло Дуров. Він підкреслив, що лише впродовж останніх 72 години з'явилося 25 млн нових шанувальників програми.

Дуров уточнив, що вони приєдналися до Telegram з усіх куточків світу: 38% з Азії, 27% з Європи, 21% із Латинської Америки і 8% із Близького Сходу і Північної Африки.

"Люди більше не хочуть обмінювати свою конфіденційність на безплатні послуги. Вони більше не хочуть бути заручниками технологічних монополій, які, схоже, думають, що їм все зійде з рук, поки у їхніх додатків є критична маса користувачів", – написав підприємець.

Він заявив, що Telegram із пів мільярдом активних користувачів і прискореним ростом став найбільшим притулком для тих, хто шукає платформу, орієнтовану на конфіденційність і безпеку.

Дуров пообіцяв дуже серйозно поставитися до цієї відповідальності і не підвести людей, які йому довірилися.

Аудиторія Telegram стрімко зросла Telegram Павла Дурова

За інформацією Forbes, різке зростання кількості завантажень Telegram пов'язане з новими правилами популярного месенджера WhatsApp, який вирішив ділитися даними користувачів із Facebook.

Нову політику конфіденційності визнали неприйнятною багато користувачів, серед них і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Він відмовився від WhatsApp і 12 січня зареєструвався у Telegram.

Ердоган зареєструвався в Telegram Telegram

У першому повідомленні політик запостив кота.

У першому повідомленні Ердоган запостив кота Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 2021 року в месенджері Telegram можуть з'явитися платні функції. Це пов'язано з тим, що обслуговування його роботи у міру зростання кількості користувачів ставатиме все дорожчим. Про це заявив засновник сервісу Павло Дуров.