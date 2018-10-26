Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

У мережі виклали захоплюючі фото з космосу, які перемогли в щорічному міжнародному конкурсі Insight Astronomy Photographer of the Year 2018.
Знімки опублікував The Guardian. Були представлені фото величезних галактик в мільйонах світлових років від нас, а також образи нічного неба, зняті з землі.
фото: Steven Mohr
"Прекрасний осінній ранок", Fabian Dalpiaz
фото: Nicolas Lefaudeux
фото: Martin Lewis
Insight Astronomy Photographer of the Year 2018 року включав дев'ять основних категорій: небесний пейзаж, полярне сяйво, люди і космос, наше сонце, наш місяць, планети, комети і астероїди, зірки і туманності, галактики, а також юний астро-фотограф року.
фото: Mario Cogo
фото: Ferenc Szémár
фото: Tianhong Li
фото: Nicolas Lefaudeux
Переможцем конкурсу, а також категорії "люди і космос" стало фото "Транспорт душі". Автор Бред Голдпейнт виграв приз в 10 тисяч фунтів.
"Транспорт душі"
"Дві комети з плеядами", Damian Peach
фото: Jordi Delpeix
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували фото Землі, які зробив зонд Parker Solar Probe з неймовірної відстані - 43 млн км.
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