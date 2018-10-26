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Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

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У мережі виклали захоплюючі фото з космосу, які перемогли в щорічному міжнародному конкурсі Insight Astronomy Photographer of the Year 2018.

Знімки опублікував The Guardian. Були представлені фото величезних галактик в мільйонах світлових років від нас, а також образи нічного неба, зняті з землі.

Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

фото: Steven Mohr

Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

"Прекрасний осінній ранок", Fabian Dalpiaz

Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

фото: Nicolas Lefaudeux

Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

фото: Martin Lewis

Insight Astronomy Photographer of the Year 2018 року включав дев'ять основних категорій: небесний пейзаж, полярне сяйво, люди і космос, наше сонце, наш місяць, планети, комети і астероїди, зірки і туманності, галактики, а також юний астро-фотограф року.

Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

фото: Mario Cogo

Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

фото: Ferenc Szémár

Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

фото: Tianhong Li

Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

фото: Nicolas Lefaudeux

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Переможцем конкурсу, а також категорії "люди і космос" стало фото "Транспорт душі". Автор Бред Голдпейнт виграв приз в 10 тисяч фунтів.

Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

"Транспорт душі"

Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

"Дві комети з плеядами", Damian Peach

Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

фото: Jordi Delpeix

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували фото Землі, які зробив зонд Parker Solar Probe з неймовірної відстані - 43 млн км.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
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