Мільйони світлових років від нас: в мережі показали захоплюючі фото космосу

У мережі виклали захоплюючі фото з космосу, які перемогли в щорічному міжнародному конкурсі Insight Astronomy Photographer of the Year 2018.

Знімки опублікував The Guardian. Були представлені фото величезних галактик в мільйонах світлових років від нас, а також образи нічного неба, зняті з землі.

фото: Steven Mohr

"Прекрасний осінній ранок", Fabian Dalpiaz

фото: Nicolas Lefaudeux

фото: Martin Lewis

Insight Astronomy Photographer of the Year 2018 року включав дев'ять основних категорій: небесний пейзаж, полярне сяйво, люди і космос, наше сонце, наш місяць, планети, комети і астероїди, зірки і туманності, галактики, а також юний астро-фотограф року.

фото: Mario Cogo

фото: Ferenc Szémár

фото: Tianhong Li

фото: Nicolas Lefaudeux

Переможцем конкурсу, а також категорії "люди і космос" стало фото "Транспорт душі". Автор Бред Голдпейнт виграв приз в 10 тисяч фунтів.

"Транспорт душі"

"Дві комети з плеядами", Damian Peach

фото: Jordi Delpeix

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували фото Землі, які зробив зонд Parker Solar Probe з неймовірної відстані - 43 млн км.